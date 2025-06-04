Comparez Barclays GBP à CHF taux de change
Vous envisagez d’utiliser Barclays pour votre transfert de GBP à CHF? Comparez Barclays taux de change et les frais pour découvrir vos économies potentielles avec Xe.
Nous n’avons pas encore de taux Barclays pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de Barclays au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
À propos Barclays Bank
,Fondée au XVIIe siècle et basée à Londres, Barclays propose des services bancaires de détail et d'affaires au Royaume-Uni, ainsi qu'une banque de financement et d'investissement internationale. Au Royaume-Uni, elle propose des services de comptabilité, de prêts hypothécaires, de prêts aux PME, de paiement et de gestion de patrimoine. À l'international, elle propose des services de marchés, de conseil et de financement, reliant ainsi les clients britanniques aux marchés financiers et aux échanges commerciaux mondiaux.
À quelle vitesse un transfert Barclays GBP CHF ?
Les délais de livraison pour les transferts internationaux avec Barclays de Royaume-Uni à Suisse varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent de 1 à 5 jours ouvrables. Des facteurs tels que les jours fériés bancaires et les contrôles de sécurité peuvent également influencer la livraison. Vérifiez les délais de Barclays Bankpour éviter les retards.
Quelles sont les Barclays pour frais de transfert ?
Barclays coûts de transfert international d’un GBP à CHF dépendent de facteurs comme le montant du transfert. En général, les transferts plus importants comportent des frais plus bas et de meilleurs taux de change. Consultez le tableau comparatif pour comparer Barclays frais avec Xe.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu’avec des banques traditionnelles ?
Foire aux questions
Le taux de change proposé par Barclays pour convertir Livre sterling (GBP) en Franc suisse (CHF) peut inclure une marge supérieure au taux réel moyen du marché. Cela signifie que vous pourriez recevoir moins de Franc suisse que prévu. Utilisez notre tableau comparatif pour voir comment le tarif de Barclaysse compare à celui de Xe et d’autres prestataires.
Barclays peut facturer des frais de transfert fixes, des frais en pourcentage, ou les deux, selon votre méthode de transfert et votre destination. Ces frais — ainsi que le taux de change — influencent le montant que votre destinataire recev. Notre outil décompose tout pour que vous puissiez comparer le coût total avec d’autres options comme Xe.
Les transferts de Livre sterling à Franc suisse avec Barclays prennent généralement de 1 à 5 jours ouvrables. Le calendrier dépend des délais limites, des jours fériés, du pays de destination et des délais de traitement de la banque d’origine. Xe propose la livraison le jour même pour la plupart des transferts.
Barclays peuvent avoir des limites journalières ou par transfert pour les transferts internationaux. Vous devrez peut-être aussi vous rendre dans une agence pour des montants plus importants. Xe prend en charge des limites d’envoi en ligne plus élevées, offrant flexibilité et commodité lors du transfert de sommes plus importantes à l’international.
De nombreux fournisseurs, y compris Barclays, peuvent mettre à jour leurs taux de change en fonction des conditions du marché. Cependant, les tarifs peuvent être fixés une fois par jour ou ajustés moins fréquemment que ceux des services FX dédiés. Xe met à jour les taux en direct, vous donnant un meilleur contrôle sur le moment d’envoi.