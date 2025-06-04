Comparez Banque de Tunisie TND à CHF taux de change

,Banque de Tunisie, dont le siège social est à Tunis, est une institution bancaire historique au service des particuliers, des PME, des entreprises et des organismes publics. Elle propose des services de paiement, de cartes, de prêts hypothécaires, de prêts, de services commerciaux, de gestion de trésorerie, de marchés et de gestion de patrimoine, via des agences et des canaux numériques modernes qui soutiennent le commerce, l'immobilier et les infrastructures.