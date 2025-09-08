Comparez le taux de change ADCB AED à CAD

Créée en 1985, la Banque Commerciale d'Abou Dhabi (ADCB) a son siège à Abou Dhabi et est l'une des plus grandes banques des Émirats arabes unis. Détenue majoritairement par l'État d'Abou Dhabi, elle propose une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. L'ADCB exploite un réseau national d'agences et sert aussi bien les particuliers que les entreprises, ce qui en fait un acteur incontournable du secteur bancaire du pays.