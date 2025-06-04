Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
Les données personnelles que nous collectons auprès de vous peuvent inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse résidentielle et/ou professionnelle et d'autres données de contact (« coordonnées »), votre titre, votre date de naissance, votre sexe, vos images, vos vidéos ou votre signature. Notre avis de confidentialité explique comment et pourquoi nous pouvons traiter vos données personnelles
L'accès aux données personnelles est limité en fonction du besoin d'en connaître, selon le principe du moindre privilège. Cela permet de garantir que seuls les membres du personnel de Xe qui ont besoin d'y accéder pour effectuer leur travail peuvent le faire. L'équipe du service client en est un exemple.
Xe exploite un modèle hybride pour notre site Web et nos applications mobiles. Nos serveurs de production sont hébergés sur AWS et dans des centres de données de l'UE.
Nous utilisons des technologies de cryptage avancées offrant le plus haut niveau de sécurité pour vos informations sensibles. Nos systèmes utilisent le cryptage AES-256 standard du secteur pour les données au repos, tandis que les données en transit sont cryptées via TLS 1.2 et TLS 1.3.
Nos processeurs de paiement sont des fournisseurs de services de niveau 1. Xe ne traite jamais les données de carte de paiement.
La protection de vos données est essentielle pour assurer la sécurité de vos informations personnelles. Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre : Utilisez des mots de passe forts Créez des mots de passe uniques et forts pour vos comptes et évitez d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Activez l'authentification multifacteur (MFA) : Dans la mesure du possible, activez l'authentification multifacteur, qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes. Soyez prudent avec les e-mails Évitez de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Soyez attentif aux informations personnelles Soyez prudent lorsque vous partagez des données sensibles en ligne et ne les fournissez qu'à des sources fiables. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire considérablement le risque de violation de données et protéger votre confidentialité en ligne.
Veuillez nous contacter immédiatement si vous pensez avoir été victime d'une arnaque. Conservez les preuves : conservez tous les documents ou e-mails pertinents comme preuve à l'appui de votre signalement. En signalant rapidement la fraude, vous pouvez contribuer à vous protéger et à protéger les autres contre d'éventuels préjudices et à traduire les coupables en justice.
Votre confiance est notre priorité absolue et nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et financières. Pour plus de détails sur nos pratiques de sécurité ou si vous avez des inquiétudes, veuillez contacter notre équipe de sécurité à l'adresse security@xe.com