Gráficos de Xe Currency: de ZWD a OMR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de ZWD a OMR

Dólar zimbabuense a Rial de Omán

1 ZWD = 0 OMR

6 sept 2025, 2:57 UTC - 6 sept 2025, 2:57 UTC
ZWD/OMR cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

zwd

ZWD - Dólar zimbabuense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar zimbabuense más popular es de ZWD a USD. El código de la divisa Zimbabwean Dollars es ZWD. El símbolo de esta divisa es Z$.

omr

OMR - Rial de Omán

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rial de Omán más popular es de OMR a USD. El código de la divisa Omani Rials es OMR. El símbolo de esta divisa es ﷼.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17162
GBP / EUR1,15273
USD / JPY147,402
GBP / USD1,35056
USD / CHF0,798191
USD / CAD1,38352
EUR / JPY172,700
AUD / USD0,655795

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

