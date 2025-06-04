Gráficos de Xe Currency: de TVD a IEP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de TVD a IEP

Dólar de Tuvalu a Irish Pound

1 TVD = 0 IEP

5 sept 2025, 8:54 UTC - 5 sept 2025, 8:54 UTC
TVD/IEP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

tvd

TVD - Dólar de Tuvalu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Tuvalu más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

More Dólar de Tuvalu info

IEP - Irish Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Irish Pound más popular es de IEP a USD. El código de la divisa Irish Pounds es IEP.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16802
GBP / EUR1,15294
USD / JPY148,173
GBP / USD1,34665
USD / CHF0,803586
USD / CAD1,37927
EUR / JPY173,069
AUD / USD0,654324

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo