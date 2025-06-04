Gráficos de Xe Currency: de SHP a CNY

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SHP a CNY

Libra de Santa Elena a Yuan renminbi chino

1 SHP = 0 CNY

4 sept 2025, 6:31 UTC - 4 sept 2025, 6:31 UTC
SHP/CNY cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

shp

SHP - Libra de Santa Elena

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra de Santa Elena más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Saint Helenian Pounds es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

cny

CNY - Yuan renminbi chino

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yuan renminbi chino más popular es de CNY a USD. El código de la divisa Yuan renminbi chino es CNY. El símbolo de esta divisa es ¥.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16561
GBP / EUR1,15223
USD / JPY148,204
GBP / USD1,34305
USD / CHF0,804739
USD / CAD1,38112
EUR / JPY172,748
AUD / USD0,652494

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

