Gráficos de Xe Currency: de MDL a LTL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de MDL a LTL

Leu moldavo a Litas lituano

1 MDL = 0 LTL

3 sept 2025, 0:34 UTC - 3 sept 2025, 0:34 UTC
MDL/LTL cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

mdl

MDL - Leu moldavo

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Leu moldavo más popular es de MDL a USD. El código de la divisa Moldovan Lei es MDL. El símbolo de esta divisa es lei.

More Leu moldavo info
ltl

LTL - Litas lituano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Litas lituano más popular es de LTL a USD. El código de la divisa Lithuanian Litai es LTL. El símbolo de esta divisa es Lt.

More Litas lituano info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16322
GBP / EUR1,15008
USD / JPY148,639
GBP / USD1,33780
USD / CHF0,805390
USD / CAD1,37894
EUR / JPY172,900
AUD / USD0,651465

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo