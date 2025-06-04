Gráficos de Xe Currency: de MAD a STD

Gráfico de MAD a STD

Dírham marroquí a Dobra santotomense

1 MAD = 0 STD

2 sept 2025, 22:40 UTC - 2 sept 2025, 22:40 UTC
MAD/STD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

mad

MAD - Dírham marroquí

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dírham marroquí más popular es de MAD a USD. El código de la divisa Moroccan Dirhams es MAD. El símbolo de esta divisa es MAD.

std

STD - Dobra santotomense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dobra santotomense más popular es de STD a USD. El código de la divisa Sao Tomean Dobras es STD. El símbolo de esta divisa es Db.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16412
GBP / EUR1,15058
USD / JPY148,372
GBP / USD1,33942
USD / CHF0,804713
USD / CAD1,37819
EUR / JPY172,722
AUD / USD0,652047

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

