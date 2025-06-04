Gráficos de Xe Currency: de JPY a SCR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de JPY a SCR

Yen japonés a Rupia de las Seychelles

1 JPY = 0 SCR

2 sept 2025, 6:05 UTC - 2 sept 2025, 6:05 UTC
JPY/SCR cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

More Yen japonés info
scr

SCR - Rupia de las Seychelles

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia de las Seychelles más popular es de SCR a USD. El código de la divisa Seychellois Rupees es SCR. El símbolo de esta divisa es ₨.

More Rupia de las Seychelles info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16975
GBP / EUR1,15620
USD / JPY147,935
GBP / USD1,35246
USD / CHF0,801667
USD / CAD1,37529
EUR / JPY173,046
AUD / USD0,653801

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo