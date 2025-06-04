Gráficos de Xe Currency: de JPY a MOP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de JPY a MOP

Yen japonés a Pataca de Macao

1 JPY = 0 MOP

2 sept 2025, 1:41 UTC - 2 sept 2025, 1:41 UTC
JPY/MOP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

More Yen japonés info
mop

MOP - Pataca de Macao

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Pataca de Macao más popular es de MOP a USD. El código de la divisa Macau Patacas es MOP. El símbolo de esta divisa es MOP$.

More Pataca de Macao info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17023
GBP / EUR1,15670
USD / JPY147,467
GBP / USD1,35361
USD / CHF0,801437
USD / CAD1,37500
EUR / JPY172,570
AUD / USD0,654942

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo