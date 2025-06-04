Gráficos de Xe Currency: de JPY a ISK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de JPY a ISK

Yen japonés a Corona islándica

1 JPY = 0 ISK

2 sept 2025, 1:18 UTC - 2 sept 2025, 1:18 UTC
JPY/ISK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

isk

ISK - Corona islándica

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona islándica más popular es de ISK a USD. El código de la divisa Icelandic Kronur es ISK. El símbolo de esta divisa es kr.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17025
GBP / EUR1,15682
USD / JPY147,349
GBP / USD1,35376
USD / CHF0,801353
USD / CAD1,37490
EUR / JPY172,434
AUD / USD0,655097

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

