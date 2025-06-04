Gráficos de Xe Currency: de GHS a USD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de GHS a USD

Cedi ghanés a Dólar estadounidense

1 GHS = 0 USD

1 sept 2025, 2:17 UTC - 1 sept 2025, 2:17 UTC
GHS/USD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

ghs

GHS - Cedi ghanés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cedi ghanés más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Ghanaian Cedis es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.

usd

USD - Dólar estadounidense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar estadounidense más popular es de USD a USD. El código de la divisa Dólares estadounidenses es USD. El símbolo de esta divisa es $.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17009
GBP / EUR1,15526
USD / JPY147,153
GBP / USD1,35176
USD / CHF0,800395
USD / CAD1,37387
EUR / JPY172,182
AUD / USD0,654088

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

