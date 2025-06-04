Gráficos de Xe Currency: de CZK a NLG

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares
CZK - Corona checa
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Czech Koruny es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.More Corona checa info
NLG - Dutch Guilder
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dutch Guilder más popular es de NLG a USD. El código de la divisa Dutch Guilders es NLG.
Tipos de divisa en tiempo real
|Divisa
|Tipo
|Cambiar
|EUR / USD
|1,16069
|▼
|GBP / EUR
|1,16170
|▲
|USD / JPY
|147,257
|▲
|GBP / USD
|1,34837
|▼
|USD / CHF
|0,809554
|▲
|USD / CAD
|1,37486
|▲
|EUR / JPY
|170,920
|▼
|AUD / USD
|0,654052
|▲
API de XE Currency Data ►
Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundoMás información...
Las herramientas de divisas más populares del mundo
Transferencias de dinero internacionales Xe
Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.
Gráficos de Xe Currency
Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.
Alertas de tipos XE
¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.