Gráficos de Xe Currency: de CDF a PAB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de CDF a PAB

Franco congolés a Balboa panameña

1 CDF = 0 PAB

31 ago 2025, 5:53 UTC - 31 ago 2025, 5:53 UTC
CDF/PAB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

cdf

CDF - Franco congolés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco congolés más popular es de CDF a USD. El código de la divisa Congolese Francs es CDF. El símbolo de esta divisa es FC.

More Franco congolés info
pab

PAB - Balboa panameña

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Balboa panameña más popular es de PAB a USD. El código de la divisa Panamanian Balboa es PAB. El símbolo de esta divisa es B/..

More Balboa panameña info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16843
GBP / EUR1,15589
USD / JPY147,035
GBP / USD1,35058
USD / CHF0,800577
USD / CAD1,37448
EUR / JPY171,801
AUD / USD0,653832

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo