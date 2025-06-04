Gráficos de Xe Currency: de BND a LINK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de BND a LINK

Dólar de Brunéi a Chainlink

1 BND = 0 LINK

30 ago 2025, 21:33 UTC - 30 ago 2025, 21:33 UTC
BND/LINK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

bnd

BND - Dólar de Brunéi

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Brunéi más popular es de BND a USD. El código de la divisa Bruneian Dollars es BND. El símbolo de esta divisa es $.

link

LINK - Chainlink

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chainlink más popular es de LINK a USD. El código de la divisa Chainlink es LINK.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16846
GBP / EUR1,15595
USD / JPY147,034
GBP / USD1,35069
USD / CHF0,800562
USD / CAD1,37450
EUR / JPY171,804
AUD / USD0,653853

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

