Gráficos de Xe Currency: de AZM a THB

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de AZM a THB

Azerbaijani Manat a Baht tailandés

1 AZM = 0 THB

30 ago 2025, 14:14 UTC - 30 ago 2025, 14:14 UTC
AZM/THB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

AZM - Azerbaijani Manat

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Azerbaijani Manat más popular es de AZM a USD. El código de la divisa Azerbaijani Manats es AZM.

thb

THB - Baht tailandés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Baht tailandés más popular es de THB a USD. El código de la divisa Baht tailandés es THB. El símbolo de esta divisa es ฿.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16842
GBP / EUR1,15594
USD / JPY147,032
GBP / USD1,35062
USD / CHF0,800550
USD / CAD1,37459
EUR / JPY171,795
AUD / USD0,653879

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

