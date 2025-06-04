Gráficos de Xe Currency: de ADA a BRL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ADA a BRL

Cardano a Real brasilero

1 ADA = 0 BRL

30 ago 2025, 7:26 UTC - 30 ago 2025, 7:26 UTC
ADA/BRL cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

ada

ADA - Cardano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cardano más popular es de ADA a USD. El código de la divisa Cardano es ADA.

brl

BRL - Real brasilero

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Real brasilero más popular es de BRL a USD. El código de la divisa Brazilian Reais es BRL. El símbolo de esta divisa es R$.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16836
GBP / EUR1,15553
USD / JPY147,021
GBP / USD1,35007
USD / CHF0,800301
USD / CAD1,37500
EUR / JPY171,774
AUD / USD0,653851

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

