Enviar dinero a Malta es rápido y fácil con Xe. Regístrate gratis o inicia sesión en tu cuenta de Xe. Después, elige la divisa a la que quieres transferir y el monto. Procede a añadir la información del recipiente. Finalmente, confirma y paga tu transferencia, ¡De lo demás nos preocupamos nosotros!
1. Sign up for free
¡Rápido y fácil! Solo necesitamos tu correo electrónico e información adicional.
2. Start your transfer
Elige la divisa a la que quieres transferir, cuanto y a qué destino.
3. Get the best rates
Ofrecemos tipos de cambio increíbles, y somos transparentes sobre cualquier comisión adicional que te vayamos a cobrar.
4. Send your money
Confirmaremos el tiempo de envío antes de que confirmes tu transferencia. Envía tus fondos a Xe, y te mantendremos informado a lo largo del proceso.
How long does it take to send money to Malta?
Sending money to Malta (EUR) from Spain (USD) can take between just minutes up to 3 business days, depending on your payment method. On many popular routes, Xe can send your money as a same day transfer or even an instant money transfer once we receive your funds.
How much does it cost to send money to Malta?
Take advantage of the current Xe sending rate of 1.1952 per Dólares estadounidenses for a transfer of 1000,00 US$ Dólares estadounidenses today and the recipient gets 836,68 € Euros. You may be able to pay by bank transfer for 0.00 in additional transfer fees.
Transfiere a Malta con múltiples opciones de pago
There are multiple ways to send money to Malta. Depending on your currency selection, you can use your debit card, credit card, a direct debit (ACH) or bank transfer.
Tarjeta de Débito
Pagar por tu transferencia con una tarjeta de débito es fácil y rápido. Además, usualmente es más barato que pagar con tarjeta de crédito.
Tarjeta de Crédito
Pagar tu transferencia con tarjeta de crédito es fácil y rápido. Xe acepta Visa y Mastercard. ¡Envía dinero a Malta con tarjeta de crédito hoy!
Débito Directo (ACH)
Cuando uses débito bancario (ACH) para añadir fondos a tu transferencia, estás autorizando un pago desde tu banco al de nosotros. Toma un poco más de tiempo para que tu dinero llegue a Xe, y por consecuencia, puede hacer que tu transferencia tarde un poco más.
Transferencia Bancaria
Una transferencia bancaria es un pago digital que envía dinero diractamente desde una cuenta bancaria a otra. Transferencias pueden ser más lentas que un pago con tarjeta de crédito o débito, pero usualmente tienen las mejores tazas.
Best ways to receive money in Malta
There are multiple ways to receive money in Malta. You can use Xe's cash pickup or bank deposits.
Malta Money Transfer Frequently Asked Questions (FAQs)
Do you have questions about sending money to Malta? Read our FAQs to learn more.
It's quick and easy to send money to Malta with Xe.
Sign in to your Xe account or sign up for a free account.
Initiate a transfer to the Malta, and enter the currency you’d like to transfer and the amount.
Enter your recipient’s bank information.
Provide your payment information. We accept direct debit, bank transfers, and card payments.
Confirm your transfer, and leave the rest to us.
Some of our transfers to Malta come with a small fee, depending on the amount you’d like to send and your payment method. We'll let you know about this fee before you confirm your transfer.
You should allow 1-4 working days for your money to arrive in Malta, though many transfers arrive more quickly. Before you confirm your transfer, you’ll see a more exact estimate of when your money will arrive after we receive your funds.
You can send up to $535,000 USD (or the currency equivalent) to Malta online. If you’d like to send more than that, you can contact our dedicated team to arrange a larger transfer.
The best way to for you to send money to Malta will depend on what you’re looking for in a money transfer. The payment method you choose can impact the speed of your transfer, as well as whether you’ll need to pay any extra fees. You can read more about our payment methods here.
Envíe dinero directamente a los dispositivos móviles de amigos y familiares en más de 35 países con Xe.
Los monederos móviles ofrecen una forma rápida y segura de enviar, almacenar y recibir dinero. Una vez que recibimos el pago, la transferencia está disponible en la aplicación de monedero del destinatario en cuestión de minutos.
Disponible para clientes de Reino Unido, Europa, Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU. a partir de la versión 7.14.0 de la aplicación y en línea. Actualice su aplicación para obtener las últimas funciones.
Para enviar dinero a un monedero móvil
Inicie sesión en su cuenta Xe en línea o en la aplicación.
Haga clic en "Enviar" en la aplicación o en "Enviar dinero" en Internet.
Elige el país de destino.
Rellene el campo "Usted envía" o "El destinatario recibe".
Seleccione un método de pago. Para transferencias urgentes, utiliza tarjeta de débito o crédito.
Elige "Monedero móvil" como opción de entrega.
Indique el motivo de la transferencia.
Pague su transferencia.
Una vez recibido el pago, enviaremos el dinero al monedero móvil del destinatario.