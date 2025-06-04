Envíe dinero directamente a los dispositivos móviles de amigos y familiares en más de 35 países con Xe.



Los monederos móviles ofrecen una forma rápida y segura de enviar, almacenar y recibir dinero. Una vez que recibimos el pago, la transferencia está disponible en la aplicación de monedero del destinatario en cuestión de minutos.



Disponible para clientes de Reino Unido, Europa, Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU. a partir de la versión 7.14.0 de la aplicación y en línea. Actualice su aplicación para obtener las últimas funciones.



Para enviar dinero a un monedero móvil

Inicie sesión en su cuenta Xe en línea o en la aplicación. Haga clic en "Enviar" en la aplicación o en "Enviar dinero" en Internet. Elige el país de destino. Rellene el campo "Usted envía" o "El destinatario recibe". Seleccione un método de pago. Para transferencias urgentes, utiliza tarjeta de débito o crédito. Elige "Monedero móvil" como opción de entrega. Indique el motivo de la transferencia. Pague su transferencia.

Una vez recibido el pago, enviaremos el dinero al monedero móvil del destinatario.