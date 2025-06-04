Los números de ruta fallan con mayor frecuencia debido a un dígito mal escrito, una discrepancia de suma de comprobación, el uso de un número ACH cuando se requiere un número de transferencia (o viceversa), variaciones específicas del estado en grandes bancos, cambios relacionados con fusiones o formatos simples como espacios y guiones. Incluso los errores menores pueden hacer que supere los tiempos límite diarios y agregar días a una transferencia. Usar el número de ruta correcto evita devoluciones, demoras y fondos mal dirigidos.