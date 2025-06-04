Gráficos de Xe Currency: de ZWG a BOB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de ZWG a BOB

Dólar zimbabuense hasta Bolíviano de Bolivia

1 ZWG = 0 BOB

6 sept 2025, 8:09 UTC - 6 sept 2025, 8:09 UTC
ZWG/BOB cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

zwg

ZWG - Dólar zimbabuense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar zimbabuense más popular es de ZWG a USD. El código de la divisa Dólar zimbabuense es ZWG.

bob

BOB - Bolíviano de Bolivia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bolíviano de Bolivia más popular es de BOB a USD. El código de la divisa Bolíviano de Bolivia es BOB. El símbolo de esta divisa es $b.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17152
GBP / EUR1,15271
USD / JPY147,409
GBP / USD1,35042
USD / CHF0,799337
USD / CAD1,38349
EUR / JPY172,692
AUD / USD0,655848

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

