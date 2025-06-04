Gráficos de Xe Currency: de XLM a ETB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de XLM a ETB

Stellar Lumen hasta Birr Etíope

1 XLM = 0 ETB

5 sept 2025, 23:31 UTC - 5 sept 2025, 23:31 UTC
XLM/ETB cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

xlm

XLM - Stellar Lumen

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Stellar Lumen más popular es de XLM a USD. El código de la divisa Stellar Lumens es XLM.

More Stellar Lumen info
etb

ETB - Birr Etíope

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Birr Etíope más popular es de ETB a USD. El código de la divisa Birr Etíope es ETB. El símbolo de esta divisa es Br.

More Birr Etíope info

