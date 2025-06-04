Gráficos de Xe Currency: de TVD a MUR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de TVD a MUR

Dólar de Tuvalu hasta Rupia de Mauricio

1 TVD = 0 MUR

5 sept 2025, 7:50 UTC - 5 sept 2025, 7:50 UTC
TVD/MUR cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

tvd

TVD - Dólar de Tuvalu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Tuvalu más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Dólar de Tuvalu es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

mur

MUR - Rupia de Mauricio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia de Mauricio más popular es de MUR a USD. El código de la divisa Rupia de Mauricio es MUR. El símbolo de esta divisa es ₨.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16740
GBP / EUR1,15264
USD / JPY148,234
GBP / USD1,34560
USD / CHF0,803754
USD / CAD1,37967
EUR / JPY173,049
AUD / USD0,653928

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

