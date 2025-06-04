Gráficos de Xe Currency: de SHP a UAH

Gráfico de SHP a UAH

Libra de Santa Elena hasta Grivna ucraniana

1 SHP = 0 UAH

4 sept 2025, 12:45 UTC - 4 sept 2025, 12:45 UTC
SHP/UAH cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

shp

SHP - Libra de Santa Elena

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra de Santa Elena más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Libra de Santa Elena es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

uah

UAH - Grivna ucraniana

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Grivna ucraniana más popular es de UAH a USD. El código de la divisa Grivna ucraniana es UAH. El símbolo de esta divisa es ₴.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16322
GBP / EUR1,15422
USD / JPY148,497
GBP / USD1,34261
USD / CHF0,806100
USD / CAD1,38257
EUR / JPY172,735
AUD / USD0,651043

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

