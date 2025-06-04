Gráficos de Xe Currency: de NZD a VEB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de NZD a VEB

Dólar neozelandés hasta Bolívar venezolano

1 NZD = 0 VEB

3 sept 2025, 21:13 UTC - 3 sept 2025, 21:13 UTC
NZD/VEB cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

nzd

NZD - Dólar neozelandés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar neozelandés más popular es de NZD a USD. El código de la divisa Dólares neozelandeses es NZD. El símbolo de esta divisa es $.

More Dólar neozelandés info

VEB - Bolívar venezolano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bolívar venezolano más popular es de VEB a USD. El código de la divisa Venezuelan Bolívares es VEB.

More Bolívar venezolano info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16605
GBP / EUR1,15297
USD / JPY148,069
GBP / USD1,34443
USD / CHF0,803968
USD / CAD1,37929
EUR / JPY172,656
AUD / USD0,653896

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

