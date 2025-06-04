Gráficos de Xe Currency: de LINK a BAM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Comprar criptomonedas en Kraken

Gráfico de LINK a BAM

Chainlink hasta Marco convertible bosnio

1 LINK = 0 BAM

2 sept 2025, 12:57 UTC - 2 sept 2025, 12:57 UTC
LINK/BAM cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

link

LINK - Chainlink

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chainlink más popular es de LINK a USD. El código de la divisa Chainlink es LINK.

More Chainlink info
bam

BAM - Marco convertible bosnio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Marco convertible bosnio más popular es de BAM a USD. El código de la divisa Marco convertible bosnio es BAM. El símbolo de esta divisa es KM.

More Marco convertible bosnio info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16153
GBP / EUR1,14910
USD / JPY148,863
GBP / USD1,33472
USD / CHF0,805632
USD / CAD1,38143
EUR / JPY172,908
AUD / USD0,648612

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo