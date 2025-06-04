Gráficos de Xe Currency: de JPY a INR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de JPY a INR

Yen japonés hasta Rupia india

1 JPY = 0 INR

2 sept 2025, 0:50 UTC - 2 sept 2025, 0:50 UTC
JPY/INR cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

inr

INR - Rupia india

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia india más popular es de INR a USD. El código de la divisa Rupias indias es INR. El símbolo de esta divisa es ₹.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17048
GBP / EUR1,15649
USD / JPY147,337
GBP / USD1,35364
USD / CHF0,801242
USD / CAD1,37480
EUR / JPY172,455
AUD / USD0,655021

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

