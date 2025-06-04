Gráficos de Xe Currency: de JPY a BCH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Comprar criptomonedas en Kraken

Gráfico de JPY a BCH

Yen japonés hasta Bitcoin Cash

1 JPY = 0 BCH

2 sept 2025, 0:43 UTC - 2 sept 2025, 0:43 UTC
JPY/BCH cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

More Yen japonés info
bch

BCH - Bitcoin Cash

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bitcoin Cash más popular es de BCH a USD. El código de la divisa Bitcoin Cash es BCH.

More Bitcoin Cash info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17068
GBP / EUR1,15637
USD / JPY147,336
GBP / USD1,35374
USD / CHF0,801066
USD / CAD1,37472
EUR / JPY172,482
AUD / USD0,655146

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo