Gráficos de Xe Currency: de IDR a LKR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de IDR a LKR

Rupia indonesia hasta Rupia de Sri Lanka

1 IDR = 0 LKR

1 sept 2025, 12:38 UTC - 1 sept 2025, 12:38 UTC
IDR/LKR cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Rupia indonesia es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

More Rupia indonesia info
lkr

LKR - Rupia de Sri Lanka

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia de Sri Lanka más popular es de LKR a USD. El código de la divisa Rupia de Sri Lanka es LKR. El símbolo de esta divisa es ₨.

More Rupia de Sri Lanka info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17120
GBP / EUR1,15529
USD / JPY147,195
GBP / USD1,35308
USD / CHF0,800925
USD / CAD1,37477
EUR / JPY172,395
AUD / USD0,655298

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

