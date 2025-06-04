Gráficos de Xe Currency: de IDR a CHF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de IDR a CHF

Rupia indonesia hasta Franco suizo

1 IDR = 0 CHF

1 sept 2025, 12:32 UTC - 1 sept 2025, 12:32 UTC
IDR/CHF cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Rupia indonesia es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

chf

CHF - Franco suizo

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco suizo más popular es de CHF a USD. El código de la divisa Francos suizos es CHF. El símbolo de esta divisa es CHF.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17127
GBP / EUR1,15485
USD / JPY147,184
GBP / USD1,35264
USD / CHF0,800964
USD / CAD1,37493
EUR / JPY172,392
AUD / USD0,654959

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

