Gráficos de Xe Currency: de GIP a LRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de GIP a LRD

Libra gibraltareña hasta Dólar de Liberia

1 GIP = 0 LRD

1 sept 2025, 7:30 UTC - 1 sept 2025, 7:30 UTC
GIP/LRD cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

gip

GIP - Libra gibraltareña

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra gibraltareña más popular es de GIP a USD. El código de la divisa Libra gibraltareña es GIP. El símbolo de esta divisa es £.

lrd

LRD - Dólar de Liberia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Liberia más popular es de LRD a USD. El código de la divisa Dólar de Liberia es LRD. El símbolo de esta divisa es $.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17224
GBP / EUR1,15362
USD / JPY147,129
GBP / USD1,35232
USD / CHF0,799662
USD / CAD1,37492
EUR / JPY172,470
AUD / USD0,653923

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

