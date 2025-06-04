Gráficos de Xe Currency: de GIP a ATS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de GIP a ATS

Libra gibraltareña hasta Austrian Schilling

1 GIP = 0 ATS

1 sept 2025, 1:40 UTC - 1 sept 2025, 1:40 UTC
GIP/ATS cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

gip

GIP - Libra gibraltareña

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra gibraltareña más popular es de GIP a USD. El código de la divisa Libra gibraltareña es GIP. El símbolo de esta divisa es £.

More Libra gibraltareña info

ATS - Austrian Schilling

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Austrian Schilling más popular es de ATS a USD. El código de la divisa Austrian Schillings es ATS.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16892
GBP / EUR1,15550
USD / JPY147,360
GBP / USD1,35069
USD / CHF0,801179
USD / CAD1,37438
EUR / JPY172,253
AUD / USD0,653723

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo