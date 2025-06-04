Gráficos de Xe Currency: de GHS a XCG

Gráfico de GHS a XCG

Cedi ghanés hasta Caribbean Guilder

1 GHS = 0 XCG

1 sept 2025, 3:35 UTC - 1 sept 2025, 3:35 UTC
GHS/XCG cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

ghs

GHS - Cedi ghanés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cedi ghanés más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Cedi ghanés es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.

xcg

XCG - Caribbean Guilder

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Caribbean Guilder más popular es de XCG a USD. El código de la divisa Caribbean Guilders es XCG.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17084
GBP / EUR1,15491
USD / JPY146,952
GBP / USD1,35222
USD / CHF0,799656
USD / CAD1,37373
EUR / JPY172,058
AUD / USD0,654641

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

