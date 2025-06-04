Gráficos de Xe Currency: de GHS a NGN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de GHS a NGN

Cedi ghanés hasta Naira nigeriana

1 GHS = 0 NGN

1 sept 2025, 1:22 UTC - 1 sept 2025, 1:22 UTC
GHS/NGN cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

ghs

GHS - Cedi ghanés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cedi ghanés más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Cedi ghanés es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.

More Cedi ghanés info
ngn

NGN - Naira nigeriana

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Naira nigeriana más popular es de NGN a USD. El código de la divisa Naira nigeriana es NGN. El símbolo de esta divisa es ₦.

More Naira nigeriana info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16909
GBP / EUR1,15561
USD / JPY147,334
GBP / USD1,35101
USD / CHF0,801172
USD / CAD1,37426
EUR / JPY172,247
AUD / USD0,654040

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo