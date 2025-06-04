Gráficos de Xe Currency: de DJF a CNY

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de DJF a CNY

Franco de Yibuti hasta Yuan renminbi chino

1 DJF = 0 CNY

31 ago 2025, 19:00 UTC - 31 ago 2025, 19:00 UTC
DJF/CNY cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

djf

DJF - Franco de Yibuti

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco de Yibuti más popular es de DJF a USD. El código de la divisa Franco de Yibuti es DJF. El símbolo de esta divisa es Fdj.

cny

CNY - Yuan renminbi chino

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yuan renminbi chino más popular es de CNY a USD. El código de la divisa Yuan renminbi chino es CNY. El símbolo de esta divisa es ¥.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16845
GBP / EUR1,15550
USD / JPY147,180
GBP / USD1,35014
USD / CHF0,800467
USD / CAD1,37503
EUR / JPY171,972
AUD / USD0,653696

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

