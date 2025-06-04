Gráficos de Xe Currency: de CZK a ZAR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de CZK a ZAR

Corona checa hasta Rand sudafricano

1 CZK = 0 ZAR

31 ago 2025, 18:31 UTC - 31 ago 2025, 18:31 UTC
CZK/ZAR cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Corona checa es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

zar

ZAR - Rand sudafricano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rand sudafricano más popular es de ZAR a USD. El código de la divisa Rand sudafricano es ZAR. El símbolo de esta divisa es R.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16833
GBP / EUR1,15610
USD / JPY147,051
GBP / USD1,35072
USD / CHF0,800689
USD / CAD1,37453
EUR / JPY171,805
AUD / USD0,653991

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

