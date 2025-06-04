Gráficos de Xe Currency: de CZK a USD

Gráfico de CZK a USD

Corona checa hasta Dólar estadounidense

1 CZK = 0 USD

31 ago 2025, 18:28 UTC - 31 ago 2025, 18:28 UTC
CZK/USD cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Corona checa es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

usd

USD - Dólar estadounidense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar estadounidense más popular es de USD a USD. El código de la divisa Dólares estadounidenses es USD. El símbolo de esta divisa es $.

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16783
GBP / EUR1,15695
USD / JPY147,076
GBP / USD1,35112
USD / CHF0,800863
USD / CAD1,37457
EUR / JPY171,760
AUD / USD0,653992

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

