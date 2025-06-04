Gráficos de Xe Currency: de CZK a TRL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de CZK a TRL

Corona checa hasta Turkish Lira

1 CZK = 0 TRL

31 ago 2025, 17:29 UTC - 31 ago 2025, 17:29 UTC
CZK/TRL cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Corona checa es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

More Corona checa info

TRL - Turkish Lira

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Turkish Lira más popular es de TRL a USD. El código de la divisa Turkish Lira es TRL. El símbolo de esta divisa es ₤.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16232
GBP / EUR1,16178
USD / JPY147,303
GBP / USD1,35036
USD / CHF0,808476
USD / CAD1,37454
EUR / JPY171,213
AUD / USD0,654054

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo