Gráficos de Xe Currency: de CDF a GHS

Gráfico de CDF a GHS

Franco congolés hasta Cedi ghanés

1 CDF = 0 GHS

31 ago 2025, 5:07 UTC - 31 ago 2025, 5:07 UTC
CDF/GHS cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

cdf

CDF - Franco congolés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco congolés más popular es de CDF a USD. El código de la divisa Franco congolés es CDF. El símbolo de esta divisa es FC.

ghs

GHS - Cedi ghanés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cedi ghanés más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Cedi ghanés es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15599
USD / JPY147,035
GBP / USD1,35066
USD / CHF0,800610
USD / CAD1,37449
EUR / JPY171,796
AUD / USD0,653850

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

