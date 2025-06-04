XE Currency Diagramme: JPY in PLN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – JPY in PLN
Japanischer Yen zu Polnischer Zloty
1 JPY = 0 PLN
1. Sept. 2025, 22:08 UTC - 1. Sept. 2025, 22:08 UTC
JPY/PLN schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
JPY - Japanischer Yen
Unsere Währungsrankings zeigen, dass JPY zu USD der beliebteste Wechselkurs für Japanischer Yen ist. Der Währungscode für Japanische Yen ist JPY. Das Währungssymbol ist ¥.More Japanischer Yen info
PLN - Polnischer Zloty
Unsere Währungsrankings zeigen, dass PLN zu USD der beliebteste Wechselkurs für Polnischer Zloty ist. Der Währungscode für Polish Zlotych ist PLN. Das Währungssymbol ist zł.More Polnischer Zloty info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.