يجب عليك استخدام HNBKTWTP106 عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.