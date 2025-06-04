أداة التحقق من صحة أرقام التوجيه
قم بلصق رقم التوجيه المكون من 9 أرقام لتأكيد صلاحيته قبل إرسال الدفعة.
قم بحماية مدفوعاتك بدقة
يؤدي استخدام رقم التوجيه الصحيح إلى حماية مدفوعاتك من التأخير والرسوم والأموال الموجهة بشكل خاطئ. في الولايات المتحدة، قد تستخدم البنوك في الولايات المتحدة أرقام توجيه مختلفة لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات المالية (ACH) والتحويلات المالية، وتستخدم بعض البنوك الكبيرة أرقامًا خاصة بالولاية. إذا قمت بإدخال رقم خاطئ، يمكن أن يتم رفض تحويلك أو ترحيله إلى قائمة انتظار العمليات الخاطئة.
تنسيق رقم التوجيه
يتكون كل رقم توجيه أمريكي (ABA/RTN) من 9 أرقام:
المنطقة/المقاطعة الفيدرالية (AAAA): يحدد المنطقة الفيدرالية ومنطقة المعالجة للمصرف الذي تتعامل معه.
معرّف مؤسسة ABA (BBBB): يُعرّف البنك الخاص بك في تلك المنطقة، مثل معرّف البنك.
رقم التدقيق (C): رقم "تدقيق رياضي" أخير يساعد في اكتشاف الأخطاء المطبعية أو الإدخالات الخاطئة.
مثال على رقم التوجيه
اختيار رقم التوجيه الصحيح
غالبًا ما تستخدم البنوك أرقام توجيه مختلفة لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات والشيكات. قد لا يكون الرقم المطبوع على شيكاتك هو الرقم الذي تحتاجه لإجراء تحويل ACH أو الخصم المباشر. إذا لم تكن متأكدًا، فتأكد من البنك الذي تتعامل معه أو استخدم بحثنا عن رقم التوجيه للعثور على الرقم الصحيح. قد يتسبب استخدام رقم خاطئ في حدوث تأخير أو إرجاع.
الأخطاء الشائعة
غالبًا ما تفشل أرقام التوجيه بسبب خطأ في كتابة الرقم، أو عدم تطابق المجموع الاختباري، أو استخدام رقم ACH عندما يكون رقم التحويل البنكي مطلوبًا (أو العكس)، أو الاختلافات الخاصة بالولاية في البنوك الكبيرة، أو التغييرات المتعلقة بالاندماج، أو التنسيق البسيط مثل المسافات والشرطات. حتى الأخطاء الطفيفة يمكن أن تدفعك إلى ما بعد أوقات التوقف اليومية وتضيف أياماً إلى عملية النقل. يؤدي استخدام رقم التوجيه الصحيح إلى منع عمليات الإرجاع والتأخير والتحويل الخاطئ للأموال.
هل تحتاج إلى إرسال الأموال دولياً؟
قد تكون التحويلات المالية الدولية مع البنوك التقليدية باهظة الثمن بسبب ضعف الأسعار والرسوم الإضافية. تساعدك Xe على التوفير بأسعار تنافسية ورسوم منخفضة وشفافة. أرسل الأموال إلى أكثر من 190 دولة بأكثر من 130 عملة، واطلع على السعر الإجمالي مقدمًا، واحصل على تقدير موثوق به للتسليم، وتتبع تحويلك من البداية إلى النهاية.
أرقام التوجيهات مقابل رموز سويفت/رموز سويفت/رموز كود معرّف العميل الآيبان
بالنسبة للمدفوعات، تعتمد التفاصيل التي تحتاجها على المكان الذي ستذهب إليه الأموال.
أرقام التوجيه (الولايات المتحدة فقط)
رمز مكون من 9 أرقام للبنوك الأمريكية التي تقوم بتوجيه المدفوعات بما في ذلك الإيداع المباشر، والتحويلات المالية، والشيكات بأمان.
رمز مكون من 8 إلى 11 حرفًا لغير الولايات المتحدة. البنوك التي توجه المدفوعات الدولية إلى المكان الصحيح بأمان.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
رقم حساب خاص بكل بلد يُستخدم خارج الولايات المتحدة لتوجيه المدفوعات إلى الحساب الصحيح في الخارج.
الأسئلة الشائعة حول التحقق من صحة رقم التوجيه
يحدد رقم التوجيه - ويسمى أيضًا رقم التوجيه ABA - بنكًا أمريكيًا أو اتحادًا ائتمانيًا أمريكيًا للمدفوعات المحلية. يتكون من تسعة أرقام وهو مطلوب، إلى جانب رقم حسابك، لمعالجة تحويلات ACH والعديد من التحويلات المالية المحلية.
رقم التوجيه يحدد البنك الذي تتعامل معه؛ أما رقم الحساب فيحدد حسابك الخاص في ذلك البنك. تحتاج عادةً إلى كليهما لإعداد عملية الدفع.
تستخدم بعض المؤسسات رقم توجيه واحد لتحويلات غرفة المقاصة الآلية ACH ورقم منفصل للتحويلات المحلية لأن المدفوعات تتم معالجتها على شبكات مختلفة. استخدم دائمًا الرقم الذي يحدده البنك الذي تتعامل معه لنوع الدفع.
غالبًا ما تقوم البنوك الكبيرة بتعيين أرقام توجيه خاصة بالولاية أو المنطقة لتوجيه معاملات غرفة المقاصة الآلية بكفاءة. تحقق من الرقم الموجود في تطبيقك المصرفي أو كشف حسابك المصرفي لمطابقة ولايتك ونوع حسابك.
ابحث في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه تحت بند "تفاصيل الحساب"، أو في كشف حسابك المصرفي، أو على شيك ورقي (رقم التوجيه هو أول تسعة أرقام في سطر MICR). إذا كان البنك الذي تتعامل معه يسرد أرقام ACH وأرقام حوالة مصرفية منفصلة، فاختر الرقم الذي يطابق دفعتك.
لا. أرقام التوجيه مخصصة للمدفوعات المحلية في الولايات المتحدة. بالنسبة إلى التحويلات الدولية، ستستخدم عادةً سويفت/رمز تعريف العميل (SWIFT/BIC)، وعند الاقتضاء، رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو تنسيق الحساب المحلي. يدعم Xe عمليات البحث عن SWIFT/BIC والمدفوعات الدولية.
قد يتم إرجاع المدفوعات، أو قد تتأخر المدفوعات عن مواعيد الإيقاف اليومية، أو قد يتم توجيهها بشكل خاطئ. يساعدك استخدام رقم التوجيه الصحيح على تجنب المرتجعات والرسوم والتأخير في المعالجة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير أرقام التوجيه، وأسماء البنوك، والعناوين، والتفاصيل الأخرى الموضحة هنا للمعلومات العامة فقط. بينما نعمل على الحفاظ على دقة هذه الصفحة، إلا أن Xe لا تضمن أن المعلومات كاملة أو محدثة أو خالية من الأخطاء. يجوز للمؤسسات المالية تغيير تفاصيلها دون إشعار مسبق.
لا تقدم Xe أي إقرارات بشأن الوضع القانوني، أو الترخيص، أو السلامة التشغيلية لأي بنك أو وسيط مدرج. لا يشكل الإدراج مصادقة أو تحققاً.
أي نقل أو قرار تتخذه بناءً على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل Xe المسؤولية عن أي خسارة أو تأخير أو أضرار تنشأ عن الاعتماد على البيانات أو عن التعاملات مع الأطراف الثالثة المشار إليها هنا.
قم دائمًا بتأكيد جميع التفاصيل مباشرةً مع المؤسسة المالية المعنية قبل بدء المعاملة.
يتم توفير إخلاء المسؤولية هذا باللغة الإنجليزية فقط. قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن يبقى إخلاء المسؤولية القانونية باللغة الإنجليزية للحفاظ على دقتها ومقصدها.