غالبًا ما تفشل أرقام التوجيه بسبب خطأ في كتابة الرقم، أو عدم تطابق المجموع الاختباري، أو استخدام رقم ACH عندما يكون رقم التحويل البنكي مطلوبًا (أو العكس)، أو الاختلافات الخاصة بالولاية في البنوك الكبيرة، أو التغييرات المتعلقة بالاندماج، أو التنسيق البسيط مثل المسافات والشرطات. حتى الأخطاء الطفيفة يمكن أن تدفعك إلى ما بعد أوقات التوقف اليومية وتضيف أياماً إلى عملية النقل. يؤدي استخدام رقم التوجيه الصحيح إلى منع عمليات الإرجاع والتأخير والتحويل الخاطئ للأموال.