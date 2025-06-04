ما هو رقم التوجيه؟
رقم التوجيه هو رمز مكون من 9 أرقام يحدد البنك الأمريكي أو الاتحاد الائتماني الأمريكي. يُطلق عليه أيضًا رقم ABA أو رقم العبور التوجيهي (RTN)، وهو يوجه التحويلات ACH والمدفوعات البرقية المحلية ومعالجة الشيكات إلى المؤسسة والموقع الصحيحين. استخدم دائمًا رقم التوجيه الصحيح لتجنب التحويلات المتأخرة.
تنسيق رقم التوجيه
يتكون كل رقم توجيه أمريكي (ABA/RTN) من 9 أرقام:
المنطقة/المقاطعة الفيدرالية (AAAA): يحدد المنطقة الفيدرالية ومنطقة المعالجة للمصرف الذي تتعامل معه.
معرّف مؤسسة ABA (BBBB): يُعرّف البنك الخاص بك في تلك المنطقة، مثل معرّف البنك.
رقم التدقيق (C): رقم "تدقيق رياضي" أخير يساعد في اكتشاف الأخطاء المطبعية أو الإدخالات الخاطئة.
مثال على رقم التوجيه
رقم التوجيه مقابل رقم الحساب
تعمل هذه الأرقام معاً ولكنها تقوم بوظائف مختلفة. رقم التوجيه الخاص بك هو رمز مكون من 9 أرقام يحدد البنك الذي تتعامل معه ويوجه مدفوعات غرفة المقاصة الآلية والتحويلات المالية والحوالات المحلية والشيكات. رقم حسابك هو رمز مكون من 8 إلى 12 رقمًا لحسابك الفردي. ستجد كلاهما على الشيك الورقي - يأتي رقم التوجيه أولاً في أسفل اليسار، يليه رقم الحساب.
أرقام التوجيهات مقابل رموز سويفت/رموز سويفت/رموز كود معرّف العميل الآيبان
بالنسبة للمدفوعات، تعتمد التفاصيل التي تحتاجها على المكان الذي ستذهب إليه الأموال.
أرقام التوجيه (الولايات المتحدة فقط)
رمز مكون من 9 أرقام للبنوك الأمريكية التي تقوم بتوجيه المدفوعات بما في ذلك الإيداع المباشر، والتحويلات المالية، والشيكات بأمان.
رمز مكون من 8 إلى 11 حرفًا لغير الولايات المتحدة. البنوك التي توجه المدفوعات الدولية إلى المكان الصحيح بأمان.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
رقم حساب خاص بكل بلد يُستخدم خارج الولايات المتحدة لتوجيه المدفوعات إلى الحساب الصحيح في الخارج.
الأسئلة الشائعة
رقم التوجيه (ABA) هو رمز مكون من تسعة أرقام يحدد البنك الأمريكي أو الاتحاد الائتماني الأمريكي للمدفوعات المحلية مثل التحويلات والتحويلات المالية الآلية ACH.
ليس دائماً. تستخدم بعض البنوك رقم توجيه واحد لغرفة المقاصة الآلية ACH ورقم توجيه مختلف للتحويلات المالية المحلية. استخدم الرقم الذي يحدده البنك الذي تتعامل معه لنوع الدفع الخاص بك.
لا. أرقام التوجيه مخصصة للمدفوعات المحلية في الولايات المتحدة. بالنسبة للتحويلات الدولية، استخدم نظام سويفت/رمز تعريف العميل (SWIFT/BIC)، وعند الاقتضاء، رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو تنسيق الحساب المحلي.
يمكن أن يتم إرجاع المدفوعات أو تأخيرها، خاصةً إذا فاتتك مواعيد التسديد اليومية. تحقق دائمًا من الرقم الصحيح لغرفة المقاصة الآلية أو التحويل البنكي قبل الإرسال.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير أرقام التوجيه، وأسماء البنوك، والعناوين، والتفاصيل الأخرى الموضحة هنا للمعلومات العامة فقط. بينما نعمل على الحفاظ على دقة هذه الصفحة، إلا أن Xe لا تضمن أن المعلومات كاملة أو محدثة أو خالية من الأخطاء. يجوز للمؤسسات المالية تغيير تفاصيلها دون إشعار مسبق.
لا تقدم Xe أي إقرارات بشأن الوضع القانوني، أو الترخيص، أو السلامة التشغيلية لأي بنك أو وسيط مدرج. لا يشكل الإدراج مصادقة أو تحققاً.
أي نقل أو قرار تتخذه بناءً على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل Xe المسؤولية عن أي خسارة أو تأخير أو أضرار تنشأ عن الاعتماد على البيانات أو عن التعاملات مع الأطراف الثالثة المشار إليها هنا.
قم دائمًا بتأكيد جميع التفاصيل مباشرةً مع المؤسسة المالية المعنية قبل بدء المعاملة.
يتم توفير إخلاء المسؤولية هذا باللغة الإنجليزية فقط. قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن يبقى إخلاء المسؤولية القانونية باللغة الإنجليزية للحفاظ على دقتها ومقصدها.