غالبًا ما تستخدم البنوك أرقام توجيه مختلفة لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات والشيكات. قد لا يكون الرقم المطبوع على شيكاتك هو الرقم الذي تحتاجه لإجراء تحويل ACH أو الخصم المباشر. إذا لم تكن متأكدًا، فتأكد من البنك الذي تتعامل معه أو استخدم بحثنا عن رقم التوجيه للعثور على الرقم الصحيح. قد يتسبب استخدام رقم خاطئ في حدوث تأخير أو إرجاع.