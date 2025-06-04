البحث عن رقم توجيه جمعية مصارف الإمارات العربية المتحدة
ابحث عن أرقام التوجيه المصرفي الأمريكي (ABA) وتحقق من أرقام التوجيه المصرفي الأمريكي (ABA) لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات والشيكات. ابحث حسب البنك أو الصق رمزًا مكونًا من 9 أرقام للتحقق من تفاصيل رقم التوجيه قبل الإرسال.
ما هو رقم التوجيه؟
رقم التوجيه هو رمز مكون من 9 أرقام يحدد البنك الأمريكي أو الاتحاد الائتماني الأمريكي. يُطلق عليه أيضًا رقم ABA أو رقم العبور التوجيهي (RTN)، وهو يوجه التحويلات ACH والمدفوعات البرقية المحلية ومعالجة الشيكات إلى المؤسسة والموقع الصحيحين. استخدم دائمًا رقم التوجيه الصحيح لتجنب التحويلات المتأخرة.
تنسيق رقم التوجيه
يتكون كل رقم توجيه أمريكي (ABA/RTN) من 9 أرقام:
المنطقة/المقاطعة الفيدرالية (AAAA): يحدد المنطقة الفيدرالية ومنطقة المعالجة للمصرف الذي تتعامل معه.
معرّف مؤسسة ABA (BBBB): يُعرّف البنك الخاص بك في تلك المنطقة، مثل معرّف البنك.
رقم التدقيق (C): رقم "تدقيق رياضي" أخير يساعد في اكتشاف الأخطاء المطبعية أو الإدخالات الخاطئة.
مثال على رقم التوجيه
أين رقم التوجيه على الشيك؟
يمكنك العثور على رقم التوجيه الخاص بك في أسفل يسار الشيك. إنها أول تسعة أرقام في صف الأرقام في الأسفل، يليها رقم حسابك ثم رقم الشيك.
هل تحتاج إلى إرسال الأموال دولياً؟
قد تكون التحويلات المالية الدولية مع البنوك التقليدية باهظة الثمن بسبب ضعف الأسعار والرسوم الإضافية. تساعدك Xe على التوفير بأسعار تنافسية ورسوم منخفضة وشفافة. أرسل الأموال إلى أكثر من 190 دولة بأكثر من 130 عملة، واطلع على السعر الإجمالي مقدمًا، واحصل على تقدير موثوق به للتسليم، وتتبع تحويلك من البداية إلى النهاية.
ابحث عن رقم التوجيه للبنك الذي تتعامل معه
انقر فوق البنك الذي تتعامل معه للاطلاع على أرقام التوجيه الصحيحة في الولايات المتحدة لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات البنكية والشيكات، مع التفاصيل حسب الولاية ونوع الحساب. ألا ترى خاصتك؟ قم بزيارة البحث حسب البنك لتصفح قائمة موسعة.
كيفية العثور على رقم التوجيه الخاص بك عبر الإنترنت
إليك طرق بسيطة للعثور عليه دون الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه:
في هذه الصفحة: استخدم البحث عن رقم التوجيه الخاص بنا أو اختر شعار البنك الذي تتعامل معه للاطلاع على أرقام غرفة المقاصة الآلية والتحويلات البنكية والشيكات.
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تسجيل الدخول وفتح تفاصيل الحساب. يظهر رقم التوجيه الخاص بك بالقرب من رقم حسابك.
كشوف الحسابات الإلكترونية وصور الشيكات: ابحث عن أول تسعة أرقام في أسفل اليسار.
دليل الاحتياطي الفيدرالي: ابحث عن البنك الذي تتعامل معه في دليل فيدواير.
اختيار رقم التوجيه الصحيح
غالبًا ما تستخدم البنوك أرقام توجيه مختلفة لغرفة المقاصة الآلية والتحويلات والشيكات. قد لا يكون الرقم المطبوع على شيكاتك هو الرقم الذي تحتاجه لإجراء تحويل ACH أو الخصم المباشر. إذا لم تكن متأكدًا، فتأكد من البنك الذي تتعامل معه أو استخدم بحثنا عن رقم التوجيه للعثور على الرقم الصحيح. قد يتسبب استخدام رقم خاطئ في حدوث تأخير أو إرجاع.
رقم التوجيه مقابل رقم الحساب
تعمل هذه الأرقام معاً ولكنها تقوم بوظائف مختلفة. رقم التوجيه الخاص بك هو رمز مكون من 9 أرقام يحدد البنك الذي تتعامل معه ويوجه مدفوعات غرفة المقاصة الآلية والتحويلات المالية والحوالات المحلية والشيكات. رقم حسابك هو رمز مكون من 8 إلى 12 رقمًا لحسابك الفردي. ستجد كلاهما على الشيك الورقي - يأتي رقم التوجيه أولاً في أسفل اليسار، يليه رقم الحساب.
فيمَ تُستخدم أرقام التوجيه؟
غالبًا ما تُستخدم أرقام التوجيه للمدفوعات أو المعاملات من أجل:
إعداد الإيداع المباشر أو الدفع التلقائي للفواتير (ACH)
تلقي الراتب أو المعاش التقاعدي أو استرداد الضرائب أو المزايا
إرسال أو استلام حوالة مصرفية محلية
ربط حسابك المصرفي بكشوف الرواتب أو تطبيقات الدفع
إيداع الشيكات أو معالجة الشيكات الإلكترونية
لست متأكداً من الرقم الذي يجب استخدامه؟ استخدم البحث عن رقم التوجيه الخاص بنا.
أرقام التوجيهات مقابل رموز سويفت/رموز سويفت/رموز كود معرّف العميل الآيبان
بالنسبة للمدفوعات، تعتمد التفاصيل التي تحتاجها على المكان الذي ستذهب إليه الأموال.
أرقام التوجيه (الولايات المتحدة فقط)
رمز مكون من 9 أرقام للبنوك الأمريكية التي تقوم بتوجيه المدفوعات بما في ذلك الإيداع المباشر، والتحويلات المالية، والشيكات بأمان.
رمز مكون من 8 إلى 11 حرفًا لغير الولايات المتحدة. البنوك التي توجه المدفوعات الدولية إلى المكان الصحيح بأمان.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
رقم حساب خاص بكل بلد يُستخدم خارج الولايات المتحدة لتوجيه المدفوعات إلى الحساب الصحيح في الخارج.
الأسئلة الشائعة حول رقم التوجيه
رقم التوجيه، الذي يُطلق عليه أيضًا رقم ABA أو رقم عبور التوجيه، هو رمز مكون من 9 أرقام يحدد البنك الأمريكي أو الاتحاد الائتماني الأمريكي للتحويلات الآلية القابلة للتحويل الآلي ACH والتحويلات البرقية المحلية ومعالجة الشيكات. يعمل مع رقم حسابك للتأكد من إرسال الأموال إلى البنك الصحيح والحساب الصحيح. يتم استخدام أرقام التوجيه للمدفوعات الأمريكية فقط.
استخدم رقم توجيه ACH للإيداع المباشر، وكشوف المرتبات، والدفع التلقائي للفواتير. استخدم رقم التوجيه البنكي للتحويلات البنكية المحلية. بالنسبة للشيكات الورقية، استخدم رقم التوجيه المطبوع على الشيكات. تنشر بعض البنوك أرقامًا مختلفة حسب الولاية أو نوع الحساب. إذا لم تكن متأكدًا، فتأكد من ذلك من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو استخدم خدمة البحث عن رقم التوجيه لاختيار الرقم الصحيح قبل الإرسال.
سجّل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول وافتح تفاصيل الحساب لعرض رقم التوجيه لهذا الحساب. تقوم العديد من البنوك بإدراج أرقام التوجيه حسب الولاية أو نوع الحساب على مواقعها الإلكترونية. يمكنك أيضًا استخدام ميزة البحث عن رقم التوجيه للبحث عن طريق اسم البنك، أو التحقق من كشوف الحسابات الإلكترونية وصور الشيكات. إذا رأيت أقل من تسعة أرقام، فقد يكون الصفر البادئ مفقوداً.
يتكون رقم التوجيه الأمريكي الصالح من تسعة أرقام ويجتاز اختبار المجموع الاختباري. أدخل الرمز المكوّن من 9 أرقام في خدمة البحث عن رقم التوجيه للتحقق من أرقام التوجيه وتأكيد اسم البنك وموقعه. تأكد من تطابق نوع الرقم مع نوع الدفع الخاص بك، على سبيل المثال ACH مقابل التحويل البنكي. إذا كان البنك المعروض لا يتطابق مع توقعاتك، فاتصل بالبنك الذي تتعامل معه قبل إرسال أي أموال.
لا. أرقام التوجيه مخصصة للمدفوعات الأمريكية فقط. بالنسبة إلى التحويلات الدولية، ستحتاج عادةً إلى رمز سويفت أو رمز BIC الخاص بالبنك المستلم، وفي العديد من البلدان، إلى رقم الحساب المصرفي الدولي أو تنسيق الحساب المحلي. إذا كنت بحاجة إلى إرسال أموال إلى الخارج، قارن بين خياراتك واستخدم Xe لمعرفة السعر الإجمالي مقدمًا، واحصل على تقدير واضح للتسليم، وتتبع تحويلك.
غالبًا ما يكون لدى البنوك الكبيرة أرقام توجيه مختلفة حسب الولاية، أو حسب نوع الدفع، أو بسبب عمليات الاندماج. اختر الرقم الذي يطابق حسابك ونوع الدفع. إذا قام البنك الذي تتعامل معه بإخطارك بالتغيير، فقم بتحديث الإيداعات المباشرة وكشوف الرواتب ومدفوعات الفواتير لتجنب التأخير أو الإرجاع. في حالة الشك، تحقق من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال البحث عن رقم التوجيه.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير أرقام التوجيه، وأسماء البنوك، والعناوين، والتفاصيل الأخرى الموضحة هنا للمعلومات العامة فقط. بينما نعمل على الحفاظ على دقة هذه الصفحة، إلا أن Xe لا تضمن أن المعلومات كاملة أو محدثة أو خالية من الأخطاء. يجوز للمؤسسات المالية تغيير تفاصيلها دون إشعار مسبق.
لا تقدم Xe أي إقرارات بشأن الوضع القانوني، أو الترخيص، أو السلامة التشغيلية لأي بنك أو وسيط مدرج. لا يشكل الإدراج مصادقة أو تحققاً.
أي نقل أو قرار تتخذه بناءً على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل Xe المسؤولية عن أي خسارة أو تأخير أو أضرار تنشأ عن الاعتماد على البيانات أو عن التعاملات مع الأطراف الثالثة المشار إليها هنا.
قم دائمًا بتأكيد جميع التفاصيل مباشرةً مع المؤسسة المالية المعنية قبل بدء المعاملة.
يتم توفير إخلاء المسؤولية هذا باللغة الإنجليزية فقط. قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن قد تظهر أجزاء من هذه الصفحة بلغات أخرى، ولكن يبقى إخلاء المسؤولية القانونية باللغة الإنجليزية للحفاظ على دقتها ومقصدها.