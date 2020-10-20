١ YER إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٤٤٦٣٠٢٠ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ٠٫٦٩١٤١٩ YER

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الزيمبابوي

yer
YER
zwd
ZWD
١ YER١٫٤٤٦٣ ZWD
٥ YER٧٫٢٣١٥١ ZWD
١٠ YER١٤٫٤٦٣ ZWD
٢٥ YER٣٦٫١٥٧٦ ZWD
٥٠ YER٧٢٫٣١٥١ ZWD
١٠٠ YER١٤٤٫٦٣ ZWD
٥٠٠ YER٧٢٣٫١٥١ ZWD
١٬٠٠٠ YER١٬٤٤٦٫٣ ZWD
٥٬٠٠٠ YER٧٬٢٣١٫٥١ ZWD
١٠٬٠٠٠ YER١٤٬٤٦٣ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الريال اليمني

zwd
ZWD
yer
YER
١ ZWD٠٫٦٩١٤١٩ YER
٥ ZWD٣٫٤٥٧٠٩ YER
١٠ ZWD٦٫٩١٤١٩ YER
٢٥ ZWD١٧٫٢٨٥٥ YER
٥٠ ZWD٣٤٫٥٧٠٩ YER
١٠٠ ZWD٦٩٫١٤١٩ YER
٥٠٠ ZWD٣٤٥٫٧٠٩ YER
١٬٠٠٠ ZWD٦٩١٫٤١٩ YER
٥٬٠٠٠ ZWD٣٬٤٥٧٫٠٩ YER
١٠٬٠٠٠ ZWD٦٬٩١٤٫١٩ YER

مخطط YER إلى ZWD

1 YER = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٤٦٦١٫٤٤٨٣
منخفض
١٫٤٤٥١١٫٤٤٥١
المتوسط
١٫٤٤٦٠١٫٤٤٦٠
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

More الدولار الزيمبابوي info

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