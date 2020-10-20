١ YER إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧٣٦٠٧٣٨٩ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ١٣٫٥٨٥٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الراند الجنوب أفريقي

yer
YER
zar
ZAR
١ YER٠٫٠٧٣٦٠٧٤ ZAR
٥ YER٠٫٣٦٨٠٣٧ ZAR
١٠ YER٠٫٧٣٦٠٧٤ ZAR
٢٥ YER١٫٨٤٠١٨ ZAR
٥٠ YER٣٫٦٨٠٣٧ ZAR
١٠٠ YER٧٫٣٦٠٧٤ ZAR
٥٠٠ YER٣٦٫٨٠٣٧ ZAR
١٬٠٠٠ YER٧٣٫٦٠٧٤ ZAR
٥٬٠٠٠ YER٣٦٨٫٠٣٧ ZAR
١٠٬٠٠٠ YER٧٣٦٫٠٧٤ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى الريال اليمني

zar
ZAR
yer
YER
١ ZAR١٣٫٥٨٥٦ YER
٥ ZAR٦٧٫٩٢٨ YER
١٠ ZAR١٣٥٫٨٥٦ YER
٢٥ ZAR٣٣٩٫٦٤ YER
٥٠ ZAR٦٧٩٫٢٨ YER
١٠٠ ZAR١٬٣٥٨٫٥٦ YER
٥٠٠ ZAR٦٬٧٩٢٫٨ YER
١٬٠٠٠ ZAR١٣٬٥٨٥٫٦ YER
٥٬٠٠٠ ZAR٦٧٬٩٢٨ YER
١٠٬٠٠٠ ZAR١٣٥٬٨٥٦ YER

مخطط YER إلى ZAR

1 YER = ٠ ZAR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٥٧٥٦٠٫٠٧٦٨١٩
منخفض
٠٫٠٧١٦٣٧٠٫٠٧١٦٣٧
المتوسط
٠٫٠٧٣٤٥٥٠٫٠٧٤١٢٠
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

More الراند الجنوب أفريقي info

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