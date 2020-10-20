١ YER إلى XAF

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٢٫٤٢٩٣٥٣٢ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ٠٫٤١١٦٣٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

yer
YER
xaf
XAF
١ YER٢٫٤٢٩٣٥ XAF
٥ YER١٢٫١٤٦٨ XAF
١٠ YER٢٤٫٢٩٣٥ XAF
٢٥ YER٦٠٫٧٣٣٨ XAF
٥٠ YER١٢١٫٤٦٨ XAF
١٠٠ YER٢٤٢٫٩٣٥ XAF
٥٠٠ YER١٬٢١٤٫٦٨ XAF
١٬٠٠٠ YER٢٬٤٢٩٫٣٥ XAF
٥٬٠٠٠ YER١٢٬١٤٦٫٨ XAF
١٠٬٠٠٠ YER٢٤٬٢٩٣٫٥ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى الريال اليمني

xaf
XAF
yer
YER
١ XAF٠٫٤١١٦٣٢ YER
٥ XAF٢٫٠٥٨١٦ YER
١٠ XAF٤٫١١٦٣٢ YER
٢٥ XAF١٠٫٢٩٠٨ YER
٥٠ XAF٢٠٫٥٨١٦ YER
١٠٠ XAF٤١٫١٦٣٢ YER
٥٠٠ XAF٢٠٥٫٨١٦ YER
١٬٠٠٠ XAF٤١١٫٦٣٢ YER
٥٬٠٠٠ XAF٢٬٠٥٨٫١٦ YER
١٠٬٠٠٠ XAF٤٬١١٦٫٣٢ YER

مخطط YER إلى XAF

1 YER = ٠ XAF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٥٤٦٢٫٤٦٧١
منخفض
٢٫٤٠٣٢٢٫٤٠٣٢
المتوسط
٢٫٤٣٦٨٢٫٤٣٤٦
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info

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