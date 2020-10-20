١ YER إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٠٨٩٧٤٧٩ تالا ساموية

1 WST = ٩١٫٧٦٤٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى تالا ساموية

yer
YER
wst
WST
١ YER٠٫٠١٠٨٩٧٥ WST
٥ YER٠٫٠٥٤٤٨٧٤ WST
١٠ YER٠٫١٠٨٩٧٥ WST
٢٥ YER٠٫٢٧٢٤٣٧ WST
٥٠ YER٠٫٥٤٤٨٧٤ WST
١٠٠ YER١٫٠٨٩٧٥ WST
٥٠٠ YER٥٫٤٤٨٧٤ WST
١٬٠٠٠ YER١٠٫٨٩٧٥ WST
٥٬٠٠٠ YER٥٤٫٤٨٧٤ WST
١٠٬٠٠٠ YER١٠٨٫٩٧٥ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الريال اليمني

wst
WST
yer
YER
١ WST٩١٫٧٦٤٣ YER
٥ WST٤٥٨٫٨٢٢ YER
١٠ WST٩١٧٫٦٤٣ YER
٢٥ WST٢٬٢٩٤٫١١ YER
٥٠ WST٤٬٥٨٨٫٢٢ YER
١٠٠ WST٩٬١٧٦٫٤٣ YER
٥٠٠ WST٤٥٬٨٨٢٫٢ YER
١٬٠٠٠ WST٩١٬٧٦٤٫٣ YER
٥٬٠٠٠ WST٤٥٨٬٨٢٢ YER
١٠٬٠٠٠ WST٩١٧٬٦٤٣ YER

مخطط YER إلى WST

1 YER = ٠ WST

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٠٩٨٢٠٫٠١١١٢٩
منخفض
٠٫٠١٠٨٦٤٠٫٠١٠٧١٩
المتوسط
٠٫٠١٠٩١٥٠٫٠١٠٩٥٤
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info

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