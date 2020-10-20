١ YER إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫١٣٠١٢٣٦٨ الليرة التركية

1 TRY = ٧٫٦٨٥٠٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليرة التركية

yer
YER
try
TRY
١ YER٠٫١٣٠١٢٤ TRY
٥ YER٠٫٦٥٠٦١٨ TRY
١٠ YER١٫٣٠١٢٤ TRY
٢٥ YER٣٫٢٥٣٠٩ TRY
٥٠ YER٦٫٥٠٦١٨ TRY
١٠٠ YER١٣٫٠١٢٤ TRY
٥٠٠ YER٦٥٫٠٦١٨ TRY
١٬٠٠٠ YER١٣٠٫١٢٤ TRY
٥٬٠٠٠ YER٦٥٠٫٦١٨ TRY
١٠٬٠٠٠ YER١٬٣٠١٫٢٤ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى الريال اليمني

try
TRY
yer
YER
١ TRY٧٫٦٨٥ YER
٥ TRY٣٨٫٤٢٥ YER
١٠ TRY٧٦٫٨٥ YER
٢٥ TRY١٩٢٫١٢٥ YER
٥٠ TRY٣٨٤٫٢٥ YER
١٠٠ TRY٧٦٨٫٥ YER
٥٠٠ TRY٣٬٨٤٢٫٥ YER
١٬٠٠٠ TRY٧٬٦٨٥ YER
٥٬٠٠٠ TRY٣٨٬٤٢٥ YER
١٠٬٠٠٠ TRY٧٦٬٨٥٠ YER

مخطط YER إلى TRY

1 YER = ٠ TRY

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣١٧٤٠٫١٣١٧٤
منخفض
٠٫١٢٨٦٠٠٫١٢٧٧٧
المتوسط
٠٫١٣٠٣٨٠٫١٢٩٥٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

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