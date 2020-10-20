١ YER إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧٣٦٣٦٣٩٢ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ١٣٫٥٨٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى ليلانغيني سوازيلاندي

yer
YER
szl
SZL
١ YER٠٫٠٧٣٦٣٦٤ SZL
٥ YER٠٫٣٦٨١٨٢ SZL
١٠ YER٠٫٧٣٦٣٦٤ SZL
٢٥ YER١٫٨٤٠٩١ SZL
٥٠ YER٣٫٦٨١٨٢ SZL
١٠٠ YER٧٫٣٦٣٦٤ SZL
٥٠٠ YER٣٦٫٨١٨٢ SZL
١٬٠٠٠ YER٧٣٫٦٣٦٤ SZL
٥٬٠٠٠ YER٣٦٨٫١٨٢ SZL
١٠٬٠٠٠ YER٧٣٦٫٣٦٤ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الريال اليمني

szl
SZL
yer
YER
١ SZL١٣٫٥٨٠٢ YER
٥ SZL٦٧٫٩٠١٢ YER
١٠ SZL١٣٥٫٨٠٢ YER
٢٥ SZL٣٣٩٫٥٠٦ YER
٥٠ SZL٦٧٩٫٠١٢ YER
١٠٠ SZL١٬٣٥٨٫٠٢ YER
٥٠٠ SZL٦٬٧٩٠٫١٢ YER
١٬٠٠٠ SZL١٣٬٥٨٠٫٢ YER
٥٬٠٠٠ SZL٦٧٬٩٠١٫٢ YER
١٠٬٠٠٠ SZL١٣٥٬٨٠٢ YER

مخطط YER إلى SZL

1 YER = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٥٧٥٦٠٫٠٧٦٨١٩
منخفض
٠٫٠٧١٦٣٧٠٫٠٧١٦٣٧
المتوسط
٠٫٠٧٣٤٥٥٠٫٠٧٤١٢٠
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

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